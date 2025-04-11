الجمعة والسبت.. عرض فيلم "6 أيام" في سينما أرابيلا بالقاهرة الجديدة

كتبت- منى الموجي:

بعد حصوله على إشادات، وطرحه على منصة يانغو بلاي، قررت شركة "سي سينما برودكشنز" المنتجة لفيلم "٦ أيام" إعادته للسينما من جديد وذلك من خلال عرضين جديدين في سينما أرابيلا في القاهرة الجديدة يومي الجمعة والسبت 11 و12 أبريل حفلة الساعة ١٠ مساءً بناء على طلب الجمهور.

الفيلم من إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، ومن تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة أحمد مالك وآية سماحة.

ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا بعدما اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟.