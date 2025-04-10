أحمد داود يعلن مشاركته في فيلم "إذما" إخراج محمد صادق
09:00 ص الخميس 10 أبريل 2025
كتب - معتز عباس:
أعلن الفنان أحمد داود مشاركته في فيلم جديد بعنوان "إذما" تأليف وإخراج محمد صادق.
ونشر داود صورة مع الفنان الشاب أحمد داش والمخرج عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "فيلم "إذما".. ٢٠٢٥ ان شاء الله".
الفيلم مقتبس عن رواية إذما التي صدرت عام 2020 للكاتب محمد صادق، ومن إنتاج شركة "ذا بروديوسرز" لهاني أسامة.
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