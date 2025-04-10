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أحمد داود يعلن مشاركته في فيلم "إذما" إخراج محمد صادق

09:00 ص الخميس 10 أبريل 2025

أحمد داود واحمد داش ومحمد صادق

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كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان أحمد داود مشاركته في فيلم جديد بعنوان "إذما" تأليف وإخراج محمد صادق.

ونشر داود صورة مع الفنان الشاب أحمد داش والمخرج عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "فيلم "إذما".. ٢٠٢٥ ان شاء الله".

الفيلم مقتبس عن رواية إذما التي صدرت عام 2020 للكاتب محمد صادق، ومن إنتاج شركة "ذا بروديوسرز" لهاني أسامة.

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أحمد داود فيلم إذما أحمد داش فيسبوك أحمد داود
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