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تعرف على إيرادات "نجوم الساحل" في يومين

03:24 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

فيلم نجوم الساحل

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كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أول أمس الأحد 30 مارس، فيلم "نجوم الساحل" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم عيد الفطر المبارك.

وحقق الفيلم أمس الاثنين أول أيام عيد الفطر، إيرادا بلغ مليونا و53 ألفا و80 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين مليونا و264 ألفا و696 جنيها.

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، أحمد عبدالحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد .

جدير بالذكر أن الموسم السينمائي الحالي يشهد منافسة بين 4 أفلام هي: "الصفا ثانوية بنات"، "فار بـ7 ترواح"، "سيكو سيكو"، "نجوم الساحل".

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