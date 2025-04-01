في يومين.. إيرادات "الصفا ثانوية بنات" تتجاوز 3 ملايين جنيه

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أول أمس الأحد 30 مارس، فيلم "الصفا ثانوية بنات" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم عيد الفطر المبارك.

وحقق الفيلم أمس الاثنين إيرادا بلغ 3 ملايين و73 ألفا و292 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 3 ملايين و361 ألفا و96 جنيها.

"الصفا ثانوية بنات" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، بطولة علي ربيع، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد ثروت، لينا صوفيا، سارة الشامي، ويظهر خلال أحداث الفيلم بشخصيته الحقيقية حارس الأهلي ومنتخب مصر سابقا عصام الحضري.

جدير بالذكر أن الموسم السينمائي الحالي يشهد منافسة بين 3 أفلام بجانب "الصفا ثانوية بنات": "فار بـ7 ترواح"، "سيكو سيكو"، "نجوم الساحل".