إيرادات "سيكو سيكو" تتجاوز 10 ملايين جنيه في يومين

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأحد الموافق 30 مارس - وقفة عيد الفطر المبارك، فيلم سيكو سيكو ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم أمس الاثنين أول أيام العيد إيراد بلغ 8 ملايين و544 ألفا و28 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 10 ملايين و552 ألفا و103 جنيهات.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

جدير بالذكر أن الموسم السينمائي الحالي يتنافس فيه أفلام: نجوم الساحل، الصفا ثانوية بنات، فار بـ7 ترواح.