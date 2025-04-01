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بالصور| أحمد داش وأبطال "نجوم الساحل" يشاهدون الفيلم مع الجمهور في السينما

10:57 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أبطال ''نجوم الساحل'' يشاهدون الفيلم مع الجمهور في السينما
  • عرض 15 صورة
    أبطال ''نجوم الساحل'' يشاهدون الفيلم مع الجمهور في السينما
  • عرض 15 صورة
    أبطال ''نجوم الساحل'' يشاهدون الفيلم مع الجمهور في السينما
  • عرض 15 صورة
    أبطال ''نجوم الساحل'' يشاهدون الفيلم مع الجمهور في السينما
  • عرض 15 صورة
    أبطال ''نجوم الساحل'' يشاهدون الفيلم مع الجمهور في السينما
  • عرض 15 صورة
    أبطال ''نجوم الساحل'' يشاهدون الفيلم مع الجمهور في السينما
  • عرض 15 صورة
    أبطال ''نجوم الساحل'' يشاهدون الفيلم مع الجمهور في السينما
  • عرض 15 صورة
    أبطال ''نجوم الساحل'' يشاهدون الفيلم مع الجمهور في السينما
  • عرض 15 صورة
    أبطال ''نجوم الساحل'' يشاهدون الفيلم مع الجمهور في السينما
  • عرض 15 صورة
    أبطال ''نجوم الساحل'' يشاهدون الفيلم مع الجمهور في السينما
  • عرض 15 صورة
    أبطال ''نجوم الساحل'' يشاهدون الفيلم مع الجمهور في السينما
  • عرض 15 صورة
    أبطال ''نجوم الساحل'' يشاهدون الفيلم مع الجمهور في السينما
  • عرض 15 صورة
    أبطال ''نجوم الساحل'' يشاهدون الفيلم مع الجمهور في السينما
  • عرض 15 صورة
    أبطال ''نجوم الساحل'' يشاهدون الفيلم مع الجمهور في السينما
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كتبت- منى الموجي:

حرص النجم أحمد داش وأبطال فيلمه نجوم الساحل على مشاركة الجمهور مشاهدة العمل في دور العرض السينمائي.

كما حضر عرض الفيلم أصدقاء أبطال الفيلم من النجوم، وكان من بين الحضور: أحمد داش، علي صبحي، أحمد عبدالحميد، عصام عمر، جيسيكا حسام.

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، أحمد عبدالحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

جدير بالذكر أن الموسم السينمائي الحالي يشهد منافسة بين 4 أفلام، هي: "الصفا ثانوية بنات"، "فار بـ7 ترواح"، "سيكو سيكو"، "نجوم الساحل".

أحمد داش أحمد داش في فيلم نجوم الساحل فيلم نجوم الساحل أبطال فيلم نجوم الساحل
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