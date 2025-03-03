"معامل البحر الأحمر" تواصل دعمها لصُنّاع الأفلام الناشئين في النسخة السادسة من برنامج اللودج 2025

كتبت- منى الموجي:

يواصل برنامج "لودج البحر الأحمر" في نسخته السادسة، دعم وتمكين صُنّاع الأفلام الناشئين من المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وقارتي آسيا وأفريقيا.

يُقام البرنامج تحت مظلة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي متمثلة في ذراعها التعليمي "معامل البحر الأحمر"، ويأتي بالشراكة مع معمل تورينو للأفلام. استهل برنامج "اللودج" أولى ورش عمله التعليمية التي خُصصت للمواهب السعودية الصاعدة، تليها سلسلة من ورش العمل المُكثفة الهادفة لصقل ورفع مستوى المشاريع المُختارة في البرنامج، تمهيدًا لعرضها ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقرر انعقادها من 4 إلى 13 ديسمبر في مقره الدائم بمنطقة البلد، بجدة التاريخية.

وتم اختيار 12 مشروعاً سينمائياً تمثل المواهب الناشئة من المملكة العربية السعودية ومختلف المناطق العربية والآسيوية والأفريقية، لهذه الدورة التدريبية المكثفة التي تستمر 10 أشهر. وخلال هذه الفترة، تتم رعاية هذه المشاريع من خلال سلسلة من ست ورش عمل، تتوج بعرض نهائي وفرصة تقديم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة.

وقالت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي في بيان صحفي: "نلتزم في المؤسسة بدعم وتمكين صُنّاع الأفلام الناشئين، وتزويدهم بالموارد اللازمة، والإرشاد المُتخصص، ومنحهم الفرصة للانتشار والوصول عالميًا. يُعد اللودج ركيزة أساسية في رحلتهم وسيرتهم السينمائية، حيث يزود رواة القصص الموهوبين بالمهارات والأدوات والصلات المهنية التي تمكنهم من صقل مشاريعهم. امتازت هذه النسخة من البرنامج بحضور ومشاركة سعودي لافتة، حيث شاركت خمسة مشاريع سعودية مُتميزة، ما يجعله أكبر حضور سعودي في البرنامج منذ إنشائه. نتطلع لرؤية ثمار هذا البرنامج، ورؤية الأفلام الرائعة التي ستنبثق منه".

من جهته، صرّح ريان عاشور، رئيس معامل البحر الأحمر، قائلاً: "يظل برنامج اللودج بمثابة حجر أساس في التزامنا برعاية صناع الأفلام الناشئين وتعزيز رواية القصص الرائدة. وبينما نرحب بمجموعة جديدة من المواهب الاستثنائية، نواصل تعزيز التعاون الإبداعي بين آسيا والعالم العربي وأفريقيا، وتشكيل مشهد سينمائي غني بوجهات نظر متنوعة."

وأضاف: "تعكس هذه المشاريع المختارة عمق الإبداع والطموح في منطقتنا. ومن خلال توسيع الفرص عبر برنامج اللودج ومبادراتنا الأوسع، فإننا نعمل على تشكيل بيئة عمل مزدهرة حيث يمكن لصناع الأفلام تطوير رؤيتهم ونقل قصصهم إلى العالم."

منهج دراسي شامل بتوجيهات الخبراء

يوفر برنامج اللودج 2025 منهجاً دراسياً شاملاً عبر ست ورش عمل مكثفة يقودها خبراء صناعة السينما، وتغطي جميع جوانب إنتاج الأفلام، من استشارات السيناريو والتطوير إلى استراتيجيات الإنتاج المشترك والتمويل، والاعتبارات القانونية والتسويق والمبيعات. كما سيستفيد المشاركون من توجيهات الخبراء في الإخراج والتصوير السينمائي والصوت والمونتاج وما بعد الإنتاج، سواء في جلسات فردية أو جماعية. وسوف تعمل الأساليب المتنوعة وتجارب التعلّم الغنيّة بين الأقران على تعزيز تطوير مشاريع الفرق بشكل كبير طوال البرنامج.

العروض تقدّم أمام لجنة تحكيم دولية

يختتم البرنامج بعروض المشاريع في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، مما يوفر لصناع الأفلام منصة لعرض مشاريعهم على جمهور مؤثر من المنتجين الدوليين ووكلاء المبيعات والموزعين وغيرهم من المتخصصين الرئيسيين في الصناعة. وتسهّل هذه المنصة المرموقة أيضاً الاجتماعات الفردية، كما تعزز التواصل والتعاون المحتمل. وعلاوة على ذلك، ستقدّم لجنة تحكيم دولية منح إنتاج من مهرجان البحر الأحمر السينمائي وغيره من الهيئات في المنطقة لدعم المشاريع الواعدة وتعزيز تطويرها وإمكانية تحقيقها.

القيادة لخبراء الصناعة

يضم فريق التدريس في اللودج: فيوليتا بافا، رئيسة الدراسات وميشيل كمون، رئيس تطوير السيناريو. كما يضمّ فريق التدريس سافينا نيروتي، فلامينيو زادرا، محمد بن عطية، سابين صيداوي، ماجالي نيجروني، يورجوس تسورجيانيس بالإضافة الى بول تايلر، جان غي فيران، مارتا أندريو وأليساندرو أفاتانيو.

قائمة المشاريع المُختارة من المملكة العربية السعودية:

- جُثمان أخضر.. الكاتب والمخرج خالد زيدان، المنتج بكر الدحيم.

- تربية شوارع.. الكاتب والمخرج ياسر بن عبدالرحمن، المنتجة أمل السنان.

- ضل.. المخرجة دانيا الطيب، الكاتبة وعد جنبي، المنتج معاذ منصور.

- من الصفر للألف.. المخرجة هناء صالح الفاسي، الكاتبة هناء حجازي، المنتجة سو إلين شيتونيا.

- سلمى والقمر والنجوم.. الكاتب والمخرج مرام طيبة، المنتجة فرح جوني.

قائمة المشاريع الدولية المختارة:

- جزاء السيئة.. الكاتب والمخرج إبراهيم مرسال، المنتج جوناس برون (السودان والنرويج).

- شادية.. الكاتبة والمخرجة ريم نخلي (تونس).

- نكاناي.. الكاتب والمخرج برونو تانيا، المنتجة أودري تانيا (كينيا).

- الحب هو ظل أعمق من الأحمر. الكاتب والمخرج تشيتا تشوكو، المنتجة شيلا نورتلي (نيجيريا).

- غير مقدس.. الكاتبة صوفيا لو، المخرج محمد رضا فهريانسياه، المنتج أميرتا كوسوما (إندونيسيا).

- الابنة.. المخرج والكاتب تيان جوان، المنتجة فيفيان باو (الصين).

Veil Whisperer.. الكاتب والمخرج لان هوا ما، المنتج آيهوي دونغ (الصين وسويسرا).