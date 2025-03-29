أحمد الفيشاوي يتعاقد على بطولة فيلم "حين يكتب الحب"

كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن تعاقده على بطولة فيلم "حين يكتب الحب"، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صوره أثناء توقيعه على العقد.

وكتب الفيشاوي تعليقا على الصور "تم بحمد الله التعاقد على فيلم (حين يكتب الحب)، إنتاج: صديقي الحبيب نايف عبدالله، إخراج: محمد هاني اللي بعمل معاه أول فيلم طويل له ودي المرة الـ 16 اللي أكون بعمل لمخرج أول عمل له مع حبي وتقديري، وكل الشكر والتقدير لمدير أعمالي المحترم عمرو عبدالحكيم، وطبعاً كلنا معتمدين على سيد سلامة إنه يمشي الدنيا".

جدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي عُرض له في دور العرض السينمائي بعام 2024 ثلاثة أفلام سينمائية، هي "السيستم" مع الفنان طارق لطفي، "عادل مش عادل" بطولة الفنانة شيري عادل، و"بنقدر ظروفك" مع الفنانة مي سليم والفنانة نسرين طافش.