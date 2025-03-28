بحضور إدوارد وسليمان عيد.. العرض الخاص لفيلم "فأر بـ 7 أرواح" (صور)

كتب- هاني صابر:

تصوير- هاني رجب:

احتفل أبطال فيلم "فأر بـ 7 أرواح" مساء الخميس بالعرض الخاص للعمل الذي أقيم بسينما داندي مول، والذي ينافس في أفلام عيد الفطر 2025.

وشهد العرض الخاص للفيلم حضور سليمان عيد، وإدوارد وزوجته، ومحمد رضوان، وإبراهيم السمان، وعدد من الفنانين.

وشهد برومو الفيلم مفارقات كوميدية ضمن أحداثه بسبب ظهور جثة غامضة يلعب دورها الفنان سليمان عيد، في أماكن مختلفة بطريقة غير موقعة، مسببة الصدمة لشخصيات العمل، الذين يحاولون التخلص منها بطرق مختلفة.

فيلم "فار بـ٧ ترواح" بطولة إدوارد، دينا محسن (ويزو)، أحمد فتحي، عنبة، علاء مرسي، محمد لطفي، محمد رضوان، ليلى عز العرب، محمود حافظ، ندى موسى، وأوتاكا، وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي.