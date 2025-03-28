كريم عبد العزيز يكشف عن فيلمه الجديد "المشروع X"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن النجم كريم عبد العزيز، عن فيلمه السينمائي الجديد "المشروع X"، المقرر طرحه في مايو 2025.

ونشر كريم، صورة من كواليس العمل، عبر حسابه على "فيسبوك"، وظهر مع الفنانة ياسمين صبري والفنان إياد نصار، وعلّق قائلًا: "فيلم (المشروع X) .. مايو 2025 إن شاء الله".

على جانب آخر، كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن رغبته في تقديم الفنان كريم عبد العزيز عمل مسرحي.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك: "طلبت من المخرج الأستاذ الكبير محمد عبد العزيز الإشراف وإخراج مسرحية في موسم الرياض أو خلال سنة 2025 في المملكة، ويا ريت تكون بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز".





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