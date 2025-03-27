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لينا صوفيا تشارك في بطولة فيلمين في موسم عيد الفطر السينمائي

05:45 م الخميس 27 مارس 2025
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    لينا صوفيا فيلم الصفا ثانوية بنات
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    الفنانة لينا صوفيا
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كتبت- منى الموجي:

تشارك لينا صوفيا بشخصيتين في موسم عيد الفطر السنيمائي، من خلال فيلمي الصفا ثانوية بنات مع نجم الكوميديا علي ربيع، وفار بـ7 ترواح مع النجم محمد لطفي وباقة من نجوم الكوميديا.

فيلم الصفا ثانوية بنات من إنتاج أحمد السبكي وإخراج عمرو صلاح وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد. وتشارك لينا صوفيا في بطولة الفيلم مع علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت.

وتدور أحداث فيلم الصفا ثانوية بنات في إطار كوميدي مشوق داخل مدرسة الصفا ثانوية بنات، ويتناول المواقف الطريفة التي يتعرض لها أستاذ طموح ينتقل إلى التدريس في المدرسة، وتتشابك حياته مع شخصيات مختلفة، ما يؤدي إلى أحداث مليئة بالمفارقات والمواقف الساخرة.

وتشارك لينا صوفيا في بطولة فيلم فار بـ7 ترواح مع النجوم: محمد لطفي، سليمان عيد، محمد رضوان، أحمد فتحي، ندا موسى، محمود حافظ، مصطفى عنبة، فرح الزاهد، وغيرهم. والفيلم من إخراج شادي علي وتأليف محمد فاروق شيبا، وإنتاج الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول سبع قصص مختلفة، بشخصيات متباينة تجمعها جثة غامضة تتنقل بينهم بطريقة ساخرة، مما يتسبب في حالة من الفوضى في حياتهم، مع محاولاتهم المستمرة للتخلص منها.

لينا صوفيا السينما الصفا ثانوية بنات علي ربيع محمد لطفي فار بـ7 ترواح
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