القائمة الكاملة لأفلام عيد الفطر 2025

كتب- محمد أبو بكر:

تشهد دور العرض السينمائي مع اقتراب عيد الفطر 2025، حالة من الاستعداد لاستقبال مجموعة من الأفلام الجديدة، وسط منافسة شرسة بين صناع السينما لجذب الجمهور خلال إجازة العيد.

في هذا التقرير، يرصد "مصراوي" قائمة أفلام عيد الفطر 2025، كما يلي:

فار بـ 7 أراوح

فيلم فار بـ 7 أرواح تدور أحداثه في إطار كوميدي، وبطولة أحمد فتحي وسليمان عيد وإدوارد وندى موسى وويزو وفرح الزاهد ولينا صوفيا ومحمد لطفي ومحمد رضوان وعلاء مرسي وأوتاكا وإبراهيم السمان وشريف حسني ومحمود حافظ ومحمد الصاوي وناجي سعد وطاهر ابو ليله ونجم الغناء الشاب مصطفى عنبة ودنيا جمعة، وقصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا وإخراج شادي علي، وإنتاج موفي سينما والشركة العربية للسينما.

فيلم "سيكو سيكو"

فيلم "السيكو سيكو" بطولة كلًا من عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس .

تدور أحداث الفيلم حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن، بينما الآخر مدمن على ألعاب الفيديو. يجد الثنائي نفسيهما في مشكلة معقدة تقودهما إلى سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، ويضطران إلى مواجهة تحديات ومواقف صعبة لمحاولة الخروج منها بأقل الخسائر.

"الصفا الثانوية بنات"

يشارك في بطولة الفيلم: علي ربيع، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وأخرين، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث العمل داخل مدرسة الصفا الثانوية للبنات، حيث ينتقل أستاذ جديد مليء بالطموح إلى المدرسة، لكنه يتعرض للعديد من المواقف الطريفة، ويتشابك مصيره مع شخصيات مختلفة في أجواء كوميدية شيقة.

"نجوم الساحل"

ينضم "نجوم الساحل" لسباق الأفلام التي أعلنت خوضها سباق موسم عيد الفطر المبارك الفيلم بطولة أحمد داش، ومايان السيد، وعلي صبحي، وأحمد عبد الحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف.

فيلم "نجوم الساحل" من إخراج رؤوف السيد وتأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف.

تدور أحداث الفيلم حول شاب يقع في حب فتاة، لكن المسافات والتحديات تحول بينهما، فيقرر السفر إلى الساحل الشمالي بصحبة صديقه لمقابلتها، ليجد نفسه في سلسلة من المفارقات الكوميدية والمواقف غير المتوقعة.

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