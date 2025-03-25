عرض فيلم "فار بـ 7 ترواح" في عيد الفطر 2025

كتب - هاني صابر :

قررت الشركة العربية سينما، عرض فيلم "فار بـ 7 ترواح" في عيد الفطر ٢٠٢٥ وذلك في إطار الخطة التوزيعية للشركة والتي تهدف إلى الانتشار في المحافظات والأقاليم من خلال دور عرض رنيسانس الموجودة بالمحافظات ودعمه الكامل لافتتاح دور عرض جديدة منها رنيسانس نايل فيو بنها ورنيسانس المصرية بلازا بالزقازيق.

وصرح أحمد صبيح المدير العام للشركة العربية، أن عيد الفطر يشهد افتتاح دار عرض رنيسانس بلازا بالزقازيق بعرض عدد من الأفلام منها فيلم "فار ب 7 ترواح".

الفيلم بطولة أحمد فتحي وسليمان عيد وإدوارد وندى موسي وويزو وفرح الزاهد ولينا صوفيا ومحمد لطفي ومحمد رضوان وعلاء مرسي وأوتاكا وابراهيم السمان وشريف حسني ومحمود حافظ ومحمد الصاوي وناجي سعد وطاهر ابو ليله ونجم الغناء الشاب مصطفى عنبة ودنيا جمعة، وقصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا وإخراج شادي علي، وإنتاج موفي سينما والشركة العربية للسينما.

ومن المقرر عرض الفيلم ب 40 نسخة عرض وطرحه في السعودية والدول العربية، تزامنا مع عرضه في مصر.