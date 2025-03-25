أفلام العيد.. طرح البوستر المنفرد لـ ويزو من فيلم "فار بـ7 أرواح"

كتب - معتز عباس:

طرحت الفنانة ويزو، البوستر المنفرد من فيلم "فار بـ7 أرواح" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت، ويزو، تعليقًا: "فار بـ٧ ترواح، فيلم عيد الفطر إن شاء الله كل عام وأنتم بخير".

فيلم فار بـ 7 أرواح من المقرر عرضه ضمن قائمة أفلام عيد الفطر المبارك، بمشاركة كلًا من أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندي موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوى، ناجي سعد، طاهر أبو ليله، نجم الغناء الشاب مصطفى عنبه، دنيا جمعه.

فيلم فار بـ 7 أرواح قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا واخراج شادي علي.

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