إعلان

أفلام عيد الفطر.. تعرف على موعد طرح فيلم "السيكو سيكو"

12:02 ص الأربعاء 19 مارس 2025

بوستر فيلم سيكو سيكو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "سيكو سيكو" بطولة كلًا من الفنان عصام عمر وطه دسوقي، البوستر الدعائي للعمل، وذلك استعدادا لعرضه ضمن أفلام عيد الفطر المبارك 2025.

ونشرت الشركة، البوستر عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "فاضل ١٢ يوم ونعرف إيه هو "السيكو سيكو"، استنوا فيلم "سيكو سيكو"، بجميع دور العرض يوم عيد الفطر في مصر، جاهزين؟"

فيلم "السيكو سيكو" بطولة كلًا من عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس .

اقرأ أيضًا:

"البوسة بمليون جنيه".. ستيفاني عطا الله ترد على رامز في رامز إيلون مصر

بالفيديو.. سقوط هدى الاتربي في موقف محرج أثناء تصوير أحد البرامج

فيلم سيكو سيكو موعد طرح فيلم السيكو سيكو بوستر فيلم السيكو سيكو الشركة المنتجة لفيلم سيكو سيكو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"كاتس" لحماس: اللعبة تغيّرت.. وابنة القمني ونجل الحويني يشعلان الجدل.. واصرف منحتك الرمضانية الآن (النشرة الرمضانية)