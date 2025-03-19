أفلام عيد الفطر.. تعرف على موعد طرح فيلم "السيكو سيكو"

كتبت- نوران أسامة:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "سيكو سيكو" بطولة كلًا من الفنان عصام عمر وطه دسوقي، البوستر الدعائي للعمل، وذلك استعدادا لعرضه ضمن أفلام عيد الفطر المبارك 2025.

ونشرت الشركة، البوستر عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "فاضل ١٢ يوم ونعرف إيه هو "السيكو سيكو"، استنوا فيلم "سيكو سيكو"، بجميع دور العرض يوم عيد الفطر في مصر، جاهزين؟"

فيلم "السيكو سيكو" بطولة كلًا من عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس .

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