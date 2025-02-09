تركي آل الشيخ يشوق الجمهور لـ"The Seven Dogs" بفيديو يجمع أحمد عز وكريم عبدالعزيز

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، كشف خلاله عن كواليس فيلم "The Seven Dogs".

وقال "آل الشيخ" خلاله: "شرفوني اليوم النجوم الكبار، نجومنا في الوطن العربي، النجمان الكبار كريم وأحمد، جالسين مع المخرجين، وبنتكلم عن الفيلم، وزي ما قلنا اللي فات حمادة واللي جاي هيثم".

وأضاف: "أنا شفت مشاهد إضافية من فيلم The Seven Dogs، هيصير مفاجأة سنة 2025، ادبحوا وبخروا علشان الحسد".

وكان تركي آل الشيخ قال في تصريحات سابقة عن الفيلم، عبر حسابه على فيسبوك: "اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي، اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح".

وأضاف: "الفيلم سيكون أول فيلم يصور في ستديوهات الحصن Big Time في أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار، ومن بطولة اثنين من أهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة، الغالي النجم كريم عبدالعزيز والغالي النجم أحمد عز، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما Bad boys 3.. يا رب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه".

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