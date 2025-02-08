يعرض في موسم عيد الفطر.. الصور الأولى من فيلم "نجوم الساحل"

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يُعرض في عيد الفطر.. 5 صور من فيلم "نجوم الساحل"

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كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الجهة المنتجة لفيلم نجوم الساحل والمقرر عرضه أول أيام عيد الفطر المبارك، الصور الأولى من الفيلم.

وينضم "نجوم الساحل" لسباق الأفلام التي أعلنت خوضها سباق موسم عيد الفطر المبارك الفيلم بطولة أحمد داش، ومايان السيد، وعلي صبحي، وأحمد عبد الحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف.

الفيلم من إنتاج RAW Entertainment و -موسى عيسى وطارق العريان- التي قدمت الكثير من الأعمال الناجحة منها سلسلة "أولاد رزق" التي حققت إيرادات قياسية، ويشاركها في إنتاجه شركات Synergy Plus, Film Square, The Roof Productions .

فيلم "نجوم الساحل" من إخراج رؤوف السيد وتأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف.