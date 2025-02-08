"هوبال" يتصدر شباك التذاكر في السعودية ويبيع أكثر من 500 ألف تذكرة

كتبت- منى الموجي:

يواصل الفيلم السعودي المستقل هُوبَال للمخرج عبدالعزيز الشلاحي نجاحه، إذ أصبح أسرع الأفلام المستقلة نموًا في تاريخ المملكة. منذ إطلاقه في 2 يناير، تصدّر هُوبَال شباك التذاكر محققًا 527,000 تذكرة مباعة، بإجمالي إيرادات بلغت 21,633,556 ريال سعودي، كما حافظ الفيلم على صدارته في المركز الأول لأربعة أسابيع متتالية، متفوقًا على عدد من الأفلام العالمية مثل Flight Risk وموفاسا: ذا ليون كينج.

واستنادًا إلى افتتاحيته التي بلغت 119,717 تذكرة في الأسبوع الأول، حافظ هُوبَال على عروض كاملة العدد في جميع أنحاء المملكة، من الرياض إلى جدة وعدد من المدن حول المملكة مثل القصيم وتبوك وحائل، التي ساهمت بأكثر من 20٪ من إجمالي المبيعات، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالأفلام السعودية.

وبعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا في دور العرض السعودية، يتجه هُوبَال ليصبح الفيلم السعودي الأعلى مبيعاً في أسواق الخليج، حيث تم عرضه في الكويت والإمارات وعمان والبحرين منذ 23 يناير، ونجح في تحقيق أكثر من 87,000 تذكرة حتى الآن ومن المقرر طرحه قريبا في قطر.

هُوبَال تم تصويره في المناظر الطبيعية الخلابة لمنطقة نيوم، واستفاد الفيلم من دعم هيئة الأفلام السعودية وبرنامج "ضوء"، إلى جانب منشآت الإنتاج المتطورة في نيوم، التي وفّرت بيئة تصوير عالمية المستوى عززت من جودة الفيلم البصرية والسردية.

وقال المخرج عبدالعزيز الشلاحي في بيان صحفي: "الأداء الاستثنائي لفيلم هُوبَال في شباك التذاكر يمثل عهدًا جديدًا للسينما السعودية المستقلة. لقد كان دعم هيئة الأفلام السعودية ونيوم محوريًا في تحقيق هذا النجاح، مما يؤكد أن الأفلام السعودية قادرة على منافسة الأفلام العالمية وبقوة".

تدور أحداث هُوبال في أعقاب حرب الخليج الثانية في السعودية، إذ يعرض قصة عائلة بدوية تعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء بسبب اعتقاد الجد ليام بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه، هذه العزلة تتعرض للاختبار عندما تصاب (ريفه)، ابنة العائلة، بمرض معدي يحتم على الجميع عدم الاقتراب منها، ما يدفع والدتها (سرّا) للتفكير في تحدي قوانين الجد من أجل إنقاذ ابنتها بمساعدة الطفل عساف الذي يخشى موتها. هُوبال هو العمل الثالث الذي يجمع المخرج عبدالعزيز الشلاحي مع المؤلف مفرج المجفل.

يضم فيلم هوبال مجموعة من النجوم البارزين، يتصدرهم الفنان القدير إبراهيم الحساوي في دور الجد ليام، ومشعل المطيري في دور الابن شنار إلى جانب ميلا الزهراني في دور سرّا، وحمدي الفريدي في دور بتال كما يشاركهم البطولة مجموعة من الوجوه الشابة والأطفال، من بينهم حمد فرحان في دور عساف، وأمل سامي في دور ريفه.