إعلان

يُعرض في عيد الفطر.. 5 صور من فيلم "نجوم الساحل"

11:25 م الجمعة 07 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أبطال فيلم نجوم الساحل
  • عرض 5 صورة
    أحمد داش ومايان السيد من فيلم نجوم الساحل
  • عرض 5 صورة
    فيلم نجوم الساحل
  • عرض 5 صورة
    من فيلم نجوم الساحل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة RAW Entertainment عن صور جديدة من فيلم نجوم الساحل، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي أول أيام عيد الفطر المبارك.

"نجوم الساحل" بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبدالحميد، علي السبع، مالك عماد، تميمة حافظ ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف.

الفيلم إنتاج موسى عيسى وطارق العريان، إخراج رؤوف السيد وتأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف.

جدير بالذكر أن شركة RAW Entertainment قدمت الكثير من الأعمال الناجحة منها سلسلة ولاد رزق التي حققت إيرادات قياسية.

يُذكر أن المخرج رؤوف السيد قدم للسينما في 2024 الجزء الأول من فيلم الحريفة، بطولة مجموعة من الشباب، بينهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، إلى جانب النجم بيومي فؤاد، وحقق نجاحا كبيرا وإيرادات مرتفعة.

نجوم الساحل رؤوف السيد الحريفة ولاد رزق أحمد داش مايان السيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان