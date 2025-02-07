إيرادات الخميس.. "6 أيام" الثاني و"لأول مرة" في المركز قبل الأخير

إيرادات الأحد.. "الدشاش" الأول و"6 أيام" يحافظ على المركز الثاني

غدا.. عرض 5 أفلام قصيرة عن معالم وتاريخ الإسكندرية على مسرح سيد درويش

إيرادات الأربعاء.. "6 أيام" الثاني و"بضع ساعات في يوم ما" بالمركز الخامس

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 8 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الدشاش، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، الحريفة 2، الهنا اللي أنا فيه، الهوى سلطان، لأول مرة، بضع ساعات في يوم ما، 6 أيام، وحققت أمس الخميس 6 فبراير، إيرادات بلغت 3 ملايين و325 ألفا و8 جنيهات، وزعت على النحو التالي..

الدشاش

احتل فيلم الدشاش صدارة شباك التذاكر، وفاز بالمركز الأول محققا 978 ألفا و635 جنيها.

"الدشاش" تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، أحمد الرافعي.

6 أيام

فاز بالمركز الثاني فيلم 6 أيام، بعد تحقيقه 688 ألفا و185 جنيها.

"6 أيام" تأليف وائل حمدي، إخراج كريم شعبان، بطولة أحمد مالك، آية سماحة.

الهنا اللي أنا فيه

وجاء في المركز الثالث فيلم الهنا اللي أنا فيه، محققا 556 ألفا و53 جنيها.

"الهنا اللي أنا فيه" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح.

بضع ساعات في يوم ما

وحصل فيلم "بضع ساعات في يوم ما" على المركز الرابع، بعد تحقيقه 455 ألفا و280 جنيها.

الفيلم تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة هشام ماجد، أحمد السعدني، هنا الزاهد، محمد سلام، مي عمر، أسماء جلال، مايان السيد، محمد الشرنوبي.

الحريفة 2

وذهب المركز الخامس لفيلم الحريفة 2- الريمونتادا، والذي حقق 421 ألفا و899 جنيها.

الحريفة 2 تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعيد، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، محققا 203 آلاف و290 جنيها.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" تأليف محمد الحسيني وشاركه الكتابة مخرج الفيلم خالد منصور، إنتاج رشا حسني ومحمد حفظي، بطولة عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سماء إبراهيم.

لأول مرة

وجاء في المركز السابع فيلم لأول مرة، وحقق 14 ألفا و990 جنيها.

"لأول مرة" تأليف محمد عبدالقادر، إخراج جون إكرام، بطولة عمر الشناوي، تارا عماد، نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض.

الهوى سلطان

وجاء فيلم الهوى سلطان في المركز الثامن، محققا 6 آلاف و676 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.