إيرادات الأربعاء.. "6 أيام" الثاني و"بضع ساعات في يوم ما" بالمركز الخامس

إيرادات الجمعة.. "6 أيام" الثاني و"الهنا اللي أنا فيه" بالمركز الثالث

إيرادات الأحد.. "الدشاش" الأول و"6 أيام" يحافظ على المركز الثاني

غدا.. عرض 5 أفلام قصيرة عن معالم وتاريخ الإسكندرية على مسرح سيد درويش

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 8 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الدشاش، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، الحريفة 2، الهنا اللي أنا فيه، الهوى سلطان، لأول مرة، بضع ساعات في يوم ما، 6 أيام، وحققت أمس الأربعاء 5 فبراير، إيرادات بلغت 2 مليون و631 ألفا و190 جنيها، وزعت على النحو التالي..

الدشاش

احتل فيلم الدشاش صدارة شباك التذاكر، وفاز بالمركز الأول محققا 716 ألفا و296 جنيها.

"الدشاش" تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، أحمد الرافعي.

6 أيام

فاز بالمركز الثاني فيلم 6 أيام، بعد تحقيقه 521 ألفا و960 جنيها.

"6 أيام" تأليف وائل حمدي، إخراج كريم شعبان، بطولة أحمد مالك، آية سماحة.

الهنا اللي أنا فيه

وجاء في المركز الثالث فيلم الهنا اللي أنا فيه، محققا 462 ألفا و521 جنيها.

"الهنا اللي أنا فيه" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح

الحريفة 2

وذهب المركز الرابع لفيلم الحريفة 2- الريمونتادا، والذي حقق 374 ألفا و394 جنيها.

الحريفة 2 تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعيد، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة.

بضع ساعات في يوم ما

وحصل فيلم "بضع ساعات في يوم ما" على المركز الخامس، بعد تحقيقه 363 ألفا و220 جنيها.

الفيلم تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة هشام ماجد، أحمد السعدني، هنا الزاهد، محمد سلام، مي عمر، أسماء جلال، مايان السيد، محمد الشرنوبي.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، محققا 168 ألفا و284 جنيها.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" تأليف محمد الحسيني وشاركه الكتابة مخرج الفيلم خالد منصور، إنتاج رشا حسني ومحمد حفظي، بطولة عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سماء إبراهيم.

لأول مرة

وجاء في المركز السابع فيلم لأول مرة، وحقق 16 ألفا و187 جنيها.

"لأول مرة" تأليف محمد عبدالقادر، إخراج جون إكرام، بطولة عمر الشناوي، تارا عماد، نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض.

الهوى سلطان

وجاء فيلم الهوى سلطان في المركز الثامن، محققا 8 آلاف و328 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.