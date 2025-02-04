"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يبدأ رحلة جديدة

كتبت- منى الموجي:

رحلة جديدة يقوم بها فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" تبدأ مساء اليوم الثلاثاء في الإمارات وتحديدا في سينما عقيل بدبي، والتي تستقبل الجمهور يومي الأربعاء والخميس، الخامس والسادس من فبراير الجاري.

وفي يوم الخميس أيضا الموافق السادس من فبراير سيعرض الفيلم ضمن فعاليات النسخة الثانية من "وادي سينما" بالمملكة العربية السعودية وتحديدا في العاصمة الرياض، في تمام السابعة مساء، ويعقب عرض الفيلم جلسة حوارية مع مخرج الفيلم خالد منصور ويدير الحوار الناقد السعودي أحمد العياد ما بين الساعة التاسعة للعاشرة مساء.

ويتوجه الفيلم بعدها إلي الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقام العرض الأول له هناك ويشارك في فعاليات الدورة الـ 40 لمهرجان سانتا باربرا السينمائي بكاليفورنيا، ضمن الاختيارات الرسمية مع أفلام من مختلف دول العالم، ويقام له 3 عروض الأول يوم الأحد الموافق التاسع من فبراير في تمام التاسعة مساء بسينما ريفيرا، أما العرض الثاني سيكون صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير الجاري بسينما Film Center، وتستقبل نفس القاعة يوم الجمعة 14 فبراير الجاري الساعة الخامسة والثلث العرض الأخير للفيلم.

وتدور أحداث البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب؛ ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، بطولة: عصام عمر، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية.