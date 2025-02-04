غدا.. عرض 5 أفلام قصيرة عن معالم وتاريخ الإسكندرية على مسرح سيد درويش

إيرادات الأحد.. "الدشاش" الأول و"6 أيام" يحافظ على المركز الثاني

كتبت- منى الموجي:

ضمن أنشطة وزارة الثقافة المتنوعة، تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافي والفكري وبالتعاون مع المركز القومي للسينما وفي إطار فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية 5 افلام قصيرة، هي: راقوده من إخراج محمد السباعي، الفنار فين من إخراج يوسف رسلان، ضوء من الماضي من إخراج نسمة محمود، شطآن الزمن من إخراج كارولين رفائيل - نيرة وائل - مريم محمد، توثيق التوثيق من إخراج ندى حمد.

وعقب انتهاء عرض الأفلام الخمسة، يُعقد لقاء يستضيف مخرجي الأفلام يديره الناقد السينمائي أحمد عسر، وذلك فى السابعة مساء الأربعاء ٥ فبراير على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.

فيلم "راقوده" يضم رحلة بصرية تلقي الضوء على مدينة الإسكندرية بوصفها أيقونة أبدية ومنارة للعلم والفن، ويستعرض مكانتها التاريخية التي لا تزال تنبض في وجدان أبنائها.

ويروي فيلم "الفنار فين" حكاية طالبة تنطلق في رحلة بحثية مشوقة للعثور على فنار الإسكندرية القديم، ظنًا منها أنه لا يزال قائماً ومن خلال استكشافاتها يظهر الفرق بين المنارة الأسطورية إحدى عجائب الدنيا السبع وبين الفنارات الحديثة في منطقة الماكس مقدمًا رؤية متعمقة عبر آراء الخبراء والعامة حول هذا المعلم التاريخي.

ويتتبع فيلم "ضوء من الماضي" مسار فتاتين تسعيان لجمع المعلومات عن فنار الإسكندرية القديم، إحداهما بدافع البحث العلمي والأخرى بدافع فني وتشاء الصدفة أن تلتقيا خلال رحلتيهما، فتتولد بينهما شراكة استكشافية تبرز جوانب غير معروفة من تاريخ هذا المعلم الساحر.

كما يقدم فيلم "بين شطآن الزمن" رؤية سينمائية لمدينة الإسكندرية مسلطًا الضوء على الحدث التاريخي الذي شهدته عام 1896، حيث احتضنت أول عرض سينمائي في العالم العربي للأخوين لوميير، كما يتناول جانبًا من تاريخ السينما في المدينة من خلال استعراض فيلم "ميرامار" الذي تم تصويره بالكامل بين أروقة وشواطئ مدينة الثغر .

ويستعرض فيلم "توثيق التوثيق" الجهود التي يبذلها صناع الأفلام في الإسكندرية في توثيق تاريخ مدينتهم، مسلطًا الضوء على التحديات والصعوبات التي تواجههم في سبيل تحقيق رؤيتهم السينمائية ليكشف بذلك عن جانب غير مرئي من مسيرة الحفاظ على الذاكرة البصرية للإسكندرية.