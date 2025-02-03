إيرادات الأحد.. "الدشاش" الأول و"6 أيام" يحافظ على المركز الثاني

إيرادات الأحد.. "6 أيام" يحافظ على المركز الثاني و"مين يصدق" الأخير

إيرادات الخميس.. "الدشاش" يحافظ على الصدارة و"لأول مرة" في المركز السابع

إيرادات الجمعة.. "6 أيام" الثاني و"الهنا اللي أنا فيه" بالمركز الثالث

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 9 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الدشاش، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، الحريفة 2، الهنا اللي أنا فيه، الهوى سلطان، لأول مرة، بضع ساعات في يوم ما، 6 أيام، سكر 2، وحققت أمس الأحد 2 فبراير، إيرادات بلغت 3 ملايين و250 ألفا و938 جنيها، وزعت على النحو التالي..

الدشاش

احتل فيلم الدشاش صدارة شباك التذاكر، وفاز بالمركز الأول محققا 959 ألفا و849 جنيها.

"الدشاش" تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، أحمد الرافعي.

6 أيام

فاز بالمركز الثاني فيلم 6 أيام، بعد تحقيقه 622 ألفا و296 جنيها.

"6 أيام" تأليف وائل حمدي، إخراج كريم شعبان، بطولة أحمد مالك، آية سماحة.

الهنا اللي أنا فيه

وجاء في المركز الثالث فيلم الهنا اللي أنا فيه، محققا 499 ألفا و823 جنيها.

"الهنا اللي أنا فيه" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح.

الحريفة 2

وذهب المركز الرابع لفيلم الحريفة 2- الريمونتادا، والذي حقق 839 ألفا و501 جنيه.

الحريفة 2 تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعيد، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة.

بضع ساعات في يوم ما

وحصل فيلم "بضع ساعات في يوم ما" على المركز الخامس، بعد تحقيقه 420 ألفا و715 جنيها.

الفيلم تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة هشام ماجد، أحمد السعدني، هنا الزاهد، محمد سلام، مي عمر، أسماء جلال، مايان السيد، محمد الشرنوبي.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، محققا 207 آلاف و655 جنيها.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" تأليف محمد الحسيني وشاركه الكتابة مخرج الفيلم خالد منصور، إنتاج رشا حسني ومحمد حفظي، بطولة عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سماء إبراهيم.

لأول مرة

وجاء في المركز السابع فيلم لأول مرة، وحقق 76 ألفا و186 جنيها.

"لأول مرة" تأليف محمد عبدالقادر، إخراج جون إكرام، بطولة عمر الشناوي، تارا عماد، نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض.

الهوى سلطان

وجاء فيلم الهوى سلطان في المركز الثامن، محققا 13 ألفا و708 جنيهات.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

سكر 2

وفي المركز التاسع يأتي الجزء الثاني من فيلم سكر "سكر.. سبعبع وحبوب الخرزيز" بعد تحقيقه 11 ألفا و205 جنيهات.

"سكر.. سبعبع وحبوب الخرزيز" سيناريو وحوار هبة مشاري حمادة، إخراج تامر المهدي، بطولة ماجدة زكي، حلال الترك، محمد ثروت، ياسمينا العبد، معتز هشام.