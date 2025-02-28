"ابتدت تولع".. تركي آل الشيخ ينشر صورًا جديدة من كواليس فيلم "The Seven Dogs"

كتب - معتز عباس:

شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية جمهوره، صورًا جديدة من كواليس فيلم The Seven Dogs.

ونشر تركي الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "من كواليس The Seven Dogs ...في استوديوهات الحصن Big Time العالمية في الرياض يصنع تاريخ جديد ونقلة في السينما العربية...ابتدت تولع".

وظهر في الكواليس مشاركة النجم أحمد عز، والنجم كريم عبدالعزيز، في العديد من مشاهد الأكشن.

يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن انطلاق تصوير الفيلم، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي، اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح".

وتابع: "الفيلم سيكون أول فيلم يصور في استديوهات الحصن Big Time في أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار، ومن بطولة اثنين من أهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة، الغالي النجم كريم عبدالعزيز والغالي النجم أحمد عز، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما Bad boys 3.. يا رب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه".

اقرأ أيضا..

مسلسل "أشغال شقة جدا" الحلقة الأولى.. الدولار بخمسة جنيهات ومعاناة هشام ماجد مع خادمة أفريقية