طارق العريان يعلن عن تحضيرات الجزء الثاني من "تيتو" و"السلم والتعبان"

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف المخرج طارق العريان عن بدء التحضيرات للجزء الثاني من فيلمي "تيتو" و"السلم والتعبان".

وقال "العريان" خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي": "فيلم "تيتو" هو قصة مختلفة تمامًا بشخصيات جديدة، الولد اللي كان أحمد السقا تبناه وكبر بعد السنين ديه، وأحمد السقا لسه ميعرفش خبر وجود جزء تاني".

وفيما يخص فيلم"السلم والتعبان" وقال: "قد تكون تكملة "لحازم وياسمين" بعد ماتجوزو بس هو كابل تاني بعد جواز دام 10 أو 8 سنين، بنفتح الفيلم كده".

وتابع: "وعن الشخصيات عمرو يوسف، ومنة شلبي احتمالات آه حسب الظروف مستنين عمرو يخلص فيلم "درويش" علشان نبتدي نقعد ونشوف شكله هيبقى إزاي، وشكل البطلة هتبقى إزاي، إحنا في مرحلة التحضير، وفي نص رمضان هنبتدي نصور".

فيلم السلم والتعبان عرض لأول مرة عام 2001، وقام ببطولته هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، رجاء الجداوي، مها عمار، طارق التلمساني، ومن تأليف محمد حفظي وإخراج طارق العريان.

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