سامي الشيخ يشارك في سوق مهرجان برلين بفيلم Run

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كتبت- منى الموجي:

شارك فيلم Run بطولة سامي الشيخ ودانيال ساولي، كريستين رينتون، محمد قيسي في سوق مهرجان برلين استعداداً لعرضه في دور العرض الأوروبية قريباً.

وقال سامي الشيخ في بيان صحفي "بدأت تصوير فيلم Run في جزيرة بكرواتيا بعد انتهائي من مسلسل الحشاشين وهو فيلم للمخرج الألماني أوفي بول الذي عملت معه من قبل في فيلم Darfur وفريق عمل الفيلم يضم أكثر من ٧ جنسيات مختلفة من إنجلترا وأمريكا وإيطاليا والدنمارك والصومال والمغرب وبالطبع مصر".

تدور أحداث فيلم Run حول مجموعة من المهاجرين من دول أفريقية مختلفة يسافرون بالقارب عبر البحر المتوسط متجهين إلى إيطاليا. ولكن عندما يضل القارب طريقه ويخرج عن المسار، تتصاعد التوترات، مما يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف بين المهاجرين والمهربين.

فيلم Run يضم عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: دانيال ساولي، سامي الشيخ، كريستين رينتون، محمد قيسي ومن إخراج أوفي بول.

ويعد أحدث أعمال سامي الشيخ مسلسل صفحة بيضا، ويلعب في العمل دور المقدم إياد توفيق، الضابط المنغمس في عمله حتى تثير فضوله قضية ضي (حنان مطاوع)، لينطلق في رحلة كشف غموضها في إطار مشوق ومليء بالإثارة.

ويضم مسلسل صفحة بيضا النجوم: حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبدالعزيز، حنان يوسف، وحسن العدل. العمل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.