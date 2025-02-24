"شجر الليمون" في كليب جديد لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

كتبت- منى الموجي:

طرحت شركة فيلم كلينك بالتعاون مع سونار سلام اليوم الاثنين 24 فبراير، كليب جديد لأغنية "شجر الليمون" التي قدمها النجم الكبير محمد منير عام 1981، من خلال مشاهد من فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور والذي يعرض حاليا بدور العرض المصرية والعربية.

الأغنية أصدرتها شركة سونار سلام ضمن ألبوم "شبابيك" وهي من كلمات عبدالرحيم منصور وألحان أحمد منيب وتوزيع فرقة يحيى خليل وعادت لتتربع على عرش التريند مرة أخرى بعد 44 عاما من إصدارها، بعدما استعان بها المخرج خالد منصور ضمن أحداث الفيلم، لتدخل قائمة الأكثر استماعا على عدد كبير من المنصات الموسيقية، بالتزامن مع عرض الفيلم.

ومنذ عرض الفيلم بشكل جماهيري في السينمات، أعاد العديد من المتابعين والجمهور الأغنية للاستماع بكثافة، مسلطين الضوء على أثرها في توصيف حالة الفقد والخذلان، والشعور بالخسارة، من خلال كلمات عبدالرحيم منصور "وكل شيء بينسرق مني.. العمر من الأيام .. والضي من النني".

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، بطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، أحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

الفيلم من إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويل، توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم وأفلام مصر العالمية تتولى التوزيع الداخلي وتوزيع Front Row Filmed Entertainment في دول الخليج العربي.