فيلم Têtes Brûlées للمخرجة ماية عجمية يحصل على تنويه خاص من مهرجان برلين

إيرادات الخميس.. "بضع ساعات في يوم ما" الثاني و"الحريفة 2" بالمركز الخامس

كتبت- منى الموجي:

حصل فيلم Têtes Brûlées للمخرجة ماية عجمية على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة أجيال 14+ الدولية للأفلام الطويلة في عرضه العالمي الأول بالدورة الـ 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي.

وعند تقديم الجائزة للفيلم، جاءت كلمة لجنة التحكيم على النحو التالي "عمل أول رائع يقدم لمحة نادرة عن عالم من التضامن والحب من خلال عيون فتاة صغيرة. من خلال أسلوب بصري متجدد وسرد عاطفي صادق، يسلط الضوء على تعقيدات الحزن، موضحًا كيف يمكن للفقدان أن يكون مؤلمًا ودافعًا للتغيير. إنه عمل جريء ورقيق في آنٍ واحد، يذكرنا بقوة التكاتف في الأوقات الصعبة".

خلال فترة المهرجان الممتد من 13 إلى 23 فبراير الحالي شهد الفيلم عرضه الأول يوم الاثنين 17 فبراير بحضور كل من المخرجة والبطلة ومنتجين الفيلم، وازداد الإقبال على عروض الفيلم التالية.

العرض الأخير للفيلم سيكون يوم ختام المهرجان، الأحد 23 فبراير الساعة 4:15 مساءً بمبنى Cubix 6.

بإنتاج بلجيكي تونسي مشترك، فيلم Têtes Brûlées هو قصة نضج تشكلها مأساة إيا البالغة من العمر 12 سنة وهي تتعامل مع الخسارة المفاجئة لأخيها الأكبر يونس، الذي تقاسمت معه رابطة قوية لا تنفصم. في خضم عملية حزن شديدة ومعقدة، تستعين إيا بمهاراتها الإبداعية وقدرتها على الصمود ودعم أصدقاء يونس للتكيف مع رحيله وشق طريقها نحو النضج.

Têtes Brûlées بطولة صفاء غرباوي، مهدي بوزيان، منير عمامرة، عدنان الهرواتي، صابر طابي، نيكولاس ماكولا، مهدي زيلما، ومونيا طيب.