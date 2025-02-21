القائمة الكاملة لجوائز الدورة الأولى من مهرجان العراق السينمائي الدولي

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كشف مهرجان العراق السينمائي الدولي في دورته الأولى بحفل الختام عن فوز الفيلم القصير "بيت أبيض مظلم" بتنويه خاص من لجنة تحكيم المهرجان، فيما فاز الفيلم القصير "٨٨"بجائزة أفضل فيلم قصير، بينما حصد جائزة الفيلم القصير عمل أول فيلم "السطح".

بينما فاز الفيلم الوثائقي القصير "بار سار" بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير، بينما حصد جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير عمل أول، فيلم "حدث ذات مرة في الموصل" .

واختتم الدكتور أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة في العراق الدورة الأولى من مهرجان العراق السينمائي الدولي، ووجه المبرقع الشكر لحضور حفل الختام، وللحكومة على دعمها السينما ودعم المهرجان، فيما وجه الشكر للدكتور خالد الزهراوي مدير المهرجان، وللجنة تحكيم المهرجان، وأشار المبرقع إن المهرجان كان من المقرر أن ينطلق في نهاية عام ٢٠٢٤ ولكن بسبب ظروف معينة لم ينطلق، ليعلن عن انطلاق الدورة الثانية في نهاية العام الجاري ليوضع على أجندة المهرجانات وقدم الموسيقار يوسف عباس مقطوعة موسيقية مميزة لاقت إعجاب الحضور.

وتألق نجوم مصر في حفل الختام، على السجادة الحمراء، حيث حضرت لقاء الخميسي وداليا مصطفى وأحمد شاكر عبد اللطيف ومحمد العدل، والنقاد والصحفيين ناهد صلاح و رباب الشريف وعلى أبو دشيش، فيما شهد المهرجان مشاركة مصرية مميزة من خلال عدد من الأفلام المصرية والحضور الفني الكبير، وتقام الدورة برئاسة الدكتور أحمد المُبرقع وزير الشباب والرياضة، وتحت إدارة الدكتور خالد الزهراوي مدير المهرجان.

ووقع اختيار المهرجان على عدد من الأفلام المصرية للمشاركة في المسابقات المختلفة بالمهرجان؛ حيث شارك فيلم "جحر الفئران" للمخرج محمد السمان وفيلم "لأول مرة" للمخرج جون ساويروس ضمن عروض الأفلام الطويلة.

كما شارك كذلك في العروض الروائية فيلم "ليل العاشقين" للمخرج خالد غريب، ويشارك في عروض مسابقة الجمهور "نظرة خاصة" فيلم "أمانة بحر" للمخرجة هند سهيل وفيلم "فقدان" للمخرج رامي القصاب وفيلم "مادونا" للمخرج جون فريد.

واستضاف المهرجان مجموعة مهمة من صانعي الأفلام والممثلين والمنتجين والإعلاميين من مصر والبحرين والسعودية والأردن وفلسطين وسوريا والمجر وبلغاريا ولبنان.