إيرادات الخميس.. "بضع ساعات في يوم ما" الثاني و"الحريفة 2" بالمركز الخامس

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إيرادات الأربعاء.. "6 أيام" الثاني و"الهنا اللي أنا فيه" في المركز الثالث

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 7 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الدشاش، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، الحريفة 2، الهنا اللي أنا فيه، الهوى سلطان، بضع ساعات في يوم ما، 6 أيام، وحققت أمس الخميس 20 فبراير، إيرادات بلغت مليونا و574 ألفا و572 جنيها، وزعت على النحو التالي..

الدشاش

احتل فيلم الدشاش صدارة شباك التذاكر، وفاز بالمركز الأول محققا 475 ألفا و888 جنيها.

"الدشاش" تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، أحمد الرافعي.

6 أيام

فاز بالمركز الثاني فيلم 6 أيام، بعد تحقيقه 352 ألفا و241 جنيها.

"6 أيام" تأليف وائل حمدي، إخراج كريم شعبان، بطولة أحمد مالك، آية سماحة.

الهنا اللي أنا فيه

وجاء في المركز الثالث فيلم الهنا اللي أنا فيه، محققا 281 ألفا و610 جنيهات.

"الهنا اللي أنا فيه" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح.

بضع ساعات في يوم ما

وحصل فيلم "بضع ساعات في يوم ما" على المركز الرابع، بعد تحقيقه 226 ألفا و778 جنيها.

الفيلم تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة هشام ماجد، أحمد السعدني، هنا الزاهد، محمد سلام، مي عمر، أسماء جلال، مايان السيد، محمد الشرنوبي.

الحريفة 2

وذهب المركز الخامس لفيلم الحريفة 2- الريمونتادا، والذي حقق 157 ألفا و960 جنيها.

الحريفة 2 تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعيد، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، محققا 76 ألفا و276 جنيها.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" تأليف محمد الحسيني وشاركه الكتابة مخرج الفيلم خالد منصور، إنتاج رشا حسني ومحمد حفظي، بطولة عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سماء إبراهيم.

الهوى سلطان

وجاء فيلم الهوى سلطان في المركز السابع، محققا 3 آلاف و819 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.