تركي آل الشيخ ينشر صورًا جديدة من فيلم "The Seven Dogs"

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مع عرضه في مهرجان برلين.. صناع "ضي" يكشفون عن صور جديدة من الكواليس

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية متابعي حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، صورًا جديدة من فيلم "The Seven Dogs".

وظهر في الصور النجم أحمد عز وهو يرقص مع الفنانة هنا الزاهد.

وعلق تركي: "فيلم The Seven Dogs (الكلاب السبعة) سيكون بصمة مهمة في تاريخ الفن العربي إن شاء الله".

وأضاف: "سيتم تصويره بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time … ترقبونا في 2025 بإذن الله في أضخم إنتاج عربي حتى الآن".

يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن عن انطلاق تصوير الفيلم، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي، اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح".

وتابع: "الفيلم سيكون أول فيلم يصور في ستوديوهات الحصن Big Time في أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار، ومن بطولة اثنين من أهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة، الغالي النجم كريم عبدالعزيز والغالي النجم أحمد عز، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما Bad boys 3.. يا رب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه".

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