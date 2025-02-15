تعرف على حصاد الدورة الـ 14 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كتبت- منال الجيوشي

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن حصاد الدورة الرابعة عشرة، والتي أقيمت خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير 2025، بمدينة الأقصر التاريخية العظيمة، وتحمل اسم الفنان الكبير الراحل نور الشريف.

وقال رئيس ومؤسس المهرجان السيناريست سيد فؤاد إن تلك الدورة حققت خطوة إلى الإمام كبقية الدورات السابقة، ورسخ المهرجان وجوده بين المهرجانات الأفريقية في العالم، ومن أهم منجزات الدورة الماضية مشروع إقامة شاشة عرض للفيلم الأفريقي في كل دولة أفريقية تحت رعاية الحكومات المحلية لكل دولة، وقد تم رفع مذكرة بهذا المشروع للاتحاد الافريقي للمناقشة في القمة الأفريقية القادمة في 16 فبراير بمدينة أديس أبابا.

وأضاف سيد فؤاد: هذه الفكرة انبثقت خلال ملتقى مستقبل المهرجانات الأفريقية في عصر الرقمنة والذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة، وقامت إدارة المهرجان بالحصول على توقيعات السينمائيين المشاركين في الملتقى وكان منهم رؤساء ومدراء ومسؤولي مهرجانات أفريقية دولية كبرى، وتم رفع هذه التوصيات بالتوقيعات للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصرية، والذي بدوره أحال الخطاب للسيد السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري لرفع الامر للاتحاد الأفريقي لمناقشته وتفعيله.

وأشار سيد فؤاد أن المهرجان في دورته الرابعة عشرة عرض ( 65 ) فيلما في المسابقات الرسمية وخارجها من ( 35 ) دولة، وأصدر المهرجان ( 4 ) كتب مهمة أضيفت للمكتبة السينمائية الأفريقية، وهي كتاب "صافي فاي" المخرجة السينمائية الأفريقية الرائدة للكاتبين نجيب ثانيا وإبراهامو تيرنو من السنغال بالفرنسية، ونسخة مترجمة للعربية للكاتب شريف عوض، وكذلك كتاب "شكري سرحان.. ابن النيل" تأليف سامح فتحي بمناسبة مئويته، وكذلك كتاب عن "نور الشريف" تأليف جمال عبد القادر صادر عن دار نشر نفرتيتي بمناسبة مرور 10 سنوات على رحيله، وكتاب آخر عن الفنان خالد النبوي الذي كرمه المهرجان كتبه أيمن الحكيم، بالإضافة لصدور (5) نشرات تغطي كل فعاليات المهرجان وكتابات نقدية للأفلام المشاركة برئاسة تحرير الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، وعدد خاص عن السينما الموريتانية برئاسة تحرير الناقد هيثم مفيد.

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان والتي ترأست ملتقى "مستقبل المهرجانات الأفريقية في عصر الرقمنة " تحت إدارة الناقد والمبرمج أندرو محسن قائلة: الملتقى ضم العديد من السينمائيين، ورؤساء ( 19 ) مهرجان أفريقي منها: الفيسباكو ببوركينا فاسو ، خريبكة بالمغرب، نيويورك للسينما الأفريقية بأمريكا، مهرجان الداخلة بالمغرب، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان طريفة للسينما الأفريقية بإسبانيا، ومهرجان روما للسينما الافريقية بإيطاليا، والعديد من شركات إنتاج وتوزيع الأفلام مثل (شركة فيلم هاوس، شركة فيلم كلينك، شركة أفلام مصر العالمية، وعدد من القنوات مثل الجزيرة الوثائقية ونايل سينما.

وقالت الحسيني: من أهم منجزات الدورة والملتقى توقيع الشراكة على إنشاء منصة للفيلم الأفريقي مع السينمائي الروندي روميو اموصالا، وهو موقع يستقبل جميع الأفلام الافريقية لعرضها على لجان اختيار الأفلام في جميع المهرجانات الافريقية، مما يساعد على سهولة اشتراك صناع الأفلام وكذلك وضع معظم المنتج السينمائي الافريقي أمام إدارات المهرجانات في القارة الأفريقية لاختيار ما يناسب هويتها، وذوق كل مهرجان، كما قام المهرجان بدعم إنتاج مشروعات أفلام تسجيلية طويلة بـ ( 850) ألف جنيه مع شركاء المهرجان.

كما صرحت الحسيني أن المهرجان في إطار اهتمامه بالمجتمع المحلي في الجنوب قد أقام 14 ورشة في فنون السينما وغيرها، واستفاد منه حوالي 160 شاب وفتاة من الأقصر وإسنا وقنا، كما أقام المهرجان مسابقة "قمر 14 " لاختيار أجمل نجوم السينما المصرية في المئوية الماضية بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، وهذه المسابقة مكنت 100 شاب وفتاة من جميع محافظات مصر لحضور جميع فعاليات المهرجان على نفقة وزارة الشباب والرياضة

كما أقامت إدارة المهرجان معارض لأفيشات أفلام النجوم المكرمين، ومعرض فناني الجنوب للفنون التشكيلية الذي أقيم بمكتبة مصر العامة.

مهرجان الأقصر في دورته الرابعة عشرة كان برئاسة شرفية للفنان محمود حميدة، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج الكبير جابي خوري، والمهرجان تقيمه تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، وأصبح يصدر ضمن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2018، والمهرجان يقام بدعم ورعاية من وزارات: الثقافة ، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، وزارة الخارجية، محافظة الأقصر، هيئة تنشيط السياحة، بالإضافة لمؤسسة كيميت للسلام، وكالة الشراكة المصرية من أجل التنمية، نقابة المهن السينمائية شركة أوراسكوم، البنك الأهلي المصري، أفريكسيم بنك