مع عرضه في مهرجان برلين.. صناع "ضي" يكشفون عن صور جديدة من الكواليس

"هوبال" يتصدر شباك التذاكر في السعودية ويبيع أكثر من 500 ألف تذكرة

كتبت- منى الموجي:

يخوض صناع فيلم "ضي" (سيرة أهل الضي) رحلة جديدة في ألمانيا إذ يشارك في مسابقة "أجيال" داخل مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته 75، ويشاهده الحضور في خمسة عروض، أولها يوم 19 نوفمبر 2025.

ويحضر المهرجان صناع العمل وأبطاله على رأسهم المخرج كريم الشناوي، بالإضافة إلى أبطاله أسيل عمران وبدر محمد، والمؤلف هيثم دبور، والمنتجين أحمد بدوي وفيصل بلطيور، بالإضافة إلى النجم الكبير أحمد حلمي والذي يشارك في الفيلم ضمن عدد من ضيوف الشرف.

وعن اختيار فيلم "ضي" في مهرجان "برلين"، يقول المخرج والمنتج كريم الشناوي: "سعيد باختيار فيلم ضي في مهرجان برلين، وعندي فضول لمعرفة ردود فعل جمهور مهرجان عربض، خاصة أن الفيلم يشارك في مسابقة مهمة هي أجيال".

ويعلق المؤلف والمنتج هيثم دبور: "أعتقد أننا لا نزال في بداية الرحلة، وأمام فيلم (ضي) الكثير ليحققه سواء في المهرجانات أو العرض التجاري، وتواجد فيلم مصري في مهرجان برلين يشعرنا بالمسؤولية".

صور الكواليس

وكشف صناع العمل عن صور جديدة من كواليس الفيلم، والذي تم تصويره في أكثر من 50 موقعا في مختلف محافظات مصر، ليشكل تجربة بصرية وإنتاجية مميزة، وتصدى لصورة الفيلم عدسة مدير التصوير عبدالسلام موسى ليعكس الرحلة والتجربة البصرية الخاصة بالفيلم.

ولم يكشف صناع العمل عن صور ضيوف الشرف الذين يتواجدون في الفيلم وفي مقدمتهم المطرب الكبير محمد منير والنجوم أحمد حلمي، ومحمد ممدوح، تامر نبيل، أمينة خليل، أحمد عبدالحميد، محمد شاهين، عارفة عبدالرسول، لميس الحديدي، وحنان سليمان.

قصة ضي

ويحكي فيلم "ضي" قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.

فيلم "ضي" بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد المصريين حنين سعيد وبدر محمد، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

اختيار بطل الفيلم

جرى اختيار بطل الفيلم بدر محمد ليلعب دور ضي عبر اختبارات ورحلة بحث في محافظات مصر امتدت نحو عام ونصف العام بين عشرات تجارب الأداء، للبحث عن مراهق بمواصفات خاصة للغاية على المستوى الشكلي والقدرة على التمثيل والغناء.

إنتاج الفيلم

فيلم ضي إنتاج مصري سعودي تحمس له عدد من الشركات المؤمنة بتقديم حالة سينمائية مغايرة تحمل في طابعها عناصر فنية مميزة، بالإضافة إلى قابلية تجارية، وهو الرهان الذي تخوضه شركات الإنتاج.

"ضي" (سيرة أهل الضي) إنتاج بلوبرنت للإنتاج، فيلم سكوير، سينرجي، أفلام مصر العالمية، ريد ستار للإنتاج/ سيني ويفز، ومن توزيع شركة بيج تايم.

فيلم "ضي" (سيرة أهل الضي) هو التجربة الثانية التي تجمع كريم الشناوي وهيثم دبور كمخرج ومؤلف بعد فيلمهما الأول "عيار ناري".

