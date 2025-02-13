عرض تسعة أفلام مدعومة من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في مهرجان برلين الدولي

كتبت- منى الموجي:

أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن حضورها في الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي المقرر انعقاده في الفترة من 13 إلى 23 فبراير 2025، وذلك من خلال تسعة أفلام حظيت بدعم المؤسسة، ستشارك في ستة أقسام مختلفة من مهرجان برلين السينمائي، من بينها فيلم اُخْتِير للمنافسة في المسابقة الرسمية للمهرجان.

ويشارك فيلم "يونان" - المدعوم من صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر - في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي 2025، إذ يتنافس مع 20 فيلماً للفوز بجوائز الدب الذهبي والفضي. وسيعرض كذلك فيلمان مدعومان من صندوق البحر الأحمر ولودج البحر الأحمر - هما "المستعمرة" و"الشمس ترى كل شيء" - ضمن قسم "وجهات نظر" لصانعي الأفلام الناشئين وسوق الإنتاج المشترك في المهرجان على التوالي.



وسيُعرض في المهرجان أيضاً ستة أفلام مدعومة من صندوق البحر الأحمر هي فيلم "القلب عضلة" و"يلا باركور" في قسم "البانوراما"، و"ضي (سيرة أهل الضي)" و"رؤوس محترقة" في قسم "جيل 14 بلس". وسيعرض فيلم "رؤى الأجداد للمستقبل" في قسم "خاص برليناله"، و"عطلة" في سوق الإنتاج المشترك. وبالإضافة إلى عروض الأفلام، تشارك مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في الجناح السعودي ضمن سوق الأفلام الأوروبية بمهرجان برلين السينمائي، إذ ستتاح فرصة المشاركة في العديد من الجلسات الحوارية وفرص التواصل المهمة.



وبهذه المناسبة، قالت شيفاني بانديا مالهوترا، المدير الإداري لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي في بيان صحفي: "تسلط الموجة الجديدة من الأفلام العربية والأفريقية الضوء على قصص إنسانية متجذرة عميقاً في صميم هذه المنطقة، ولكنها تلقى في الوقت نفسه صدى عالمياً مؤثراً. وتقدم الأفلام المدعومة من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في مهرجان برلين السينمائي الدولي هذا العام مجموعة متنوعة من المواهب المستقلة والجريئة. ومن خلال برامجنا الرئيسية مثل سوق البحر الأحمر ولودج البحر الأحمر وكذلك صندوق البحر الأحمر، نفخر بدعم المشاريع التي تسلط الضوء على المواهب المتمرسة والناشئة في المملكة العربية السعودية والعالم العربي وآسيا وأفريقيا".



من جانبه صرّح عماد إسكندر، مدير صندوق البحر الأحمر قائلًا: “استمرارًا لمسيرتنا في تمكين صُنّاع الأفلام وسردياتهم من العالم العربي وقارة أفريقيا، نمضي قدمًا اليوم في توسيع دعمنا للسينما الآسيوية كذلك، إيمانًا بأهمية تنوع الأصوات السينمائية وتأثيرها في المشهد العالمي. يسعى صندوق البحر الأحمر إلى احتضان الأصوات الإبداعية المتنوعة، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة السينمائية العالمية. تعكس مشاركتنا في مهرجان برلين السينمائي طموحنا في دعم السرد السينمائي المُتقن والأصيل، وضمان حصول صناع الأفلام من العالم العربي وأفريقيا وآسيا على الموارد والتقدير الذي يستحقونه."



منذ انطلاقه في عام 2021، قدَّم صندوق البحر الأحمر دعمه لأكثر من 280 مشروعاً سينمائياً من جميع أنحاء العالم العربي وأفريقيا وآسيا. ويدعم الصندوق المشاريع السينمائية عبر أربع دورات تغطي مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج. ويعتبر سوق البحر الأحمر سوق الأفلام الدولي المصاحب لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ويوفر برامج شاملة ومنصة للتواصل وبناء العلاقات في صناعة السينما. ويعد لودج البحر الأحمر برنامج التدريب التابع للمؤسسة، ويحتضن صنّاع الأفلام الناشئين من السعودية والعالم العربي وآسيا وأفريقيا لمساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم السينمائية من خلال الإرشاد الفني والمهني وتوفير فرص التطور اللازمة للارتقاء بصناعة السينما.