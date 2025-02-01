"سنغزو العالم".. بيتر ميمي مع كريم عبد العزيز من كواليس تصوير فيلم "الأرض السوداء"

كتب- مروان الطيب:

يواصل المخرج بيتر ميمي، تصوير فيلمه الجديد "الأرض السوداء: كيميت" بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر ميمي صورة تجمعه بالفنان كريم عبد العزيز من كواليس التصوير، عبر حسابه على "إنستجرام" وكتب: "الأرض السوداء، سنغزو العالم".

وتدور أحداث فيلم "الأرض السوداء: كيميت" في إطار من التشويق والإثارة، حول ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار في العديد من الدول الأوروبية، ويتقاطع طريقه مع امرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتعيش في مدينة الجونة، يخوضان سويًا العديد من المواقف والمغامرات خلال رحلتهما.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، تأليف بيتر ميمي وأحمد حسني، إخراج بيتر ميمي.

وكانت آخر مشاركات المخرج بيتر ميمي بمسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن، الفنان كريم عبد العزيز يشارك الفنان أحمد عز بطولة فيلم "The Seven Dogs"، ويعد أول عمل يتم تصويره في استديوهات الحصن "بيج تايم" التي افتتحها مؤخرًا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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