طرح البوستر التشويقي لفيلم "لأول مرة" قبل عرضه في السينمات في هذا الموعد

كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة البوستر التشويقي لفيلم "لأول مرة" بطولة تارا عماد، والمقرر عرضه بنهاية يناير الجاري.

ونشرت الشركة البوستر عبر موقع "انستجرام"، وكتبت: "حاجات كتير ممكن تحصل لأول مرة وتغير حياتنا للأبد، البوستر التشويقي لفيلم لأول مرة، قريبًا في السينمات في مصر".

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فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، ونبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، من إنتاج رأفت توماس، وتأليف محمد عبدالقادر، وإخراج جون إكرام.

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