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طرح البوستر التشويقي لفيلم "لأول مرة" قبل عرضه في السينمات في هذا الموعد

07:01 م الخميس 09 يناير 2025

فيلم لأول مرة

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كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة البوستر التشويقي لفيلم "لأول مرة" بطولة تارا عماد، والمقرر عرضه بنهاية يناير الجاري.

ونشرت الشركة البوستر عبر موقع "انستجرام"، وكتبت: "حاجات كتير ممكن تحصل لأول مرة وتغير حياتنا للأبد، البوستر التشويقي لفيلم لأول مرة، قريبًا في السينمات في مصر".

فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، ونبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، من إنتاج رأفت توماس، وتأليف محمد عبدالقادر، وإخراج جون إكرام.

بوستر فيلم لاول مرة

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