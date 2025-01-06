إيرادات "الدشاش" تتجاوز 11 مليون جنيه في 5 أيام

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي فيلم الدشاش يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، والذي يعود من خلاله النجم محمد سعد للسينما بعد غياب 6 أعوام تقريبا.

وحقق الفيلم الأحد الموافق 5 يناير -يومه الخامس بـ"السينمات"- إيرادا بلغ 2 مليون و19 ألفا و740 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في أربعة أيام 11 مليون و123 ألفا و323 جنيها.

وكان أبطال وصناع الفيلم احتفلوا به في عرض خاص أقيم مساء الأربعاء 1 يناير في مول مصر. "الدشاش" تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، نسرين طافش، نسرين إمام، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

يُذكر أن أخر مشاركات محمد سعد في السينما كانت من خلال فيلم "الكنز 2" الذي عُرض في 2019، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج شريف عرفة، بطولة: أمينة خليل، سوسن بدر، أحمد حاتم، محمد رمضان، روبي، عباس أبو الحسن، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي.