"بتعرف تعد لحد كام".. محمد إمام يواصل الترويج لفيلمه الجديد "شمس الزناتي"

كتب - معتز عباس:

يواصل الفنان محمد إمام تصوير فيلمه الجديد "شمس الزناتي"، والذي يُعيد من خلاله تقديم فيلم والده الزعيم عادل إمام ولكن بمعالجة درامية مختلفة، برعاية هيئة الترفيه السعودية.

ونشر إمام صورة، له وهو يرتدي ملابس تشبه التي كان يرتديها "الزعيم" في "شمس الزناتي، وذلك عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "بتعرف تعد لحد كام .. شمس الزناتي، البداية".

جدير بالذكر أن "شمس الزناتي" تم تقديمه في 1991، سيناريو وحوار مجدي هداية، إخراج سمير سيف، بطولة عادل إمام، سوسن بدر، مصطفى متولي، أحمد ماهر، محمود حميدة، محمود الجندي، عبدالله محمود، إبراهيم نصر، علي عبدالرحيم، نهى العمروسي. ومن المقرر أن يحكي الفيلم الجديد حكاية المجموعة قبل الفترة التي تحدث عنها العمل القديم، من هم وكيف التقوا قبل أن يتفرقوا؟

ومن المقرر أن يكون العمل بميزانية إنتاجية ضخمة، وسيشارك ببطولته: الفنان محمد إمام والفنانة أمينة خليل، سيناريو وحوار محمد الدباح.

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