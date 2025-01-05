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يُعرض في 15 يناير.. طرح "البرومو" الرسمي لفيلم "6 أيام"

05:11 م الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    فيلم 6 أيام
  • عرض 6 صورة
    انتهاء تصوير 6 أيام
  • عرض 6 صورة
    آية سماحة وأحمد مالك
  • عرض 6 صورة
    أحمد مالك وآية سماحة
  • عرض 6 صورة
    أحمد مالك وآية سماحة
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كتبت- منى الموجي:

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "6 أيام – وعملت إيه فينا السنين" التريلر الرسمي للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيلم من إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة أحمد مالك وآية سماحة.

ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا بعد أن اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

يذكر أن أخر أعمال شركة "سي سينما برودكشنز" فيلم "الهوى سلطان" الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات التي تجاوزت 80 مليون جنيه داخل مصر، بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

فيلم 6 أيام وعملت إيه فينا السنين آية سماحة أحمد مالك
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