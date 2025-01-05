إيرادات السبت.. "الهنا اللي أنا فيه" الثاني و"الحريفة 2" بالمركز الرابع

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 8 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الدشاش، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، المستريحة، الحريفة 2، الهنا اللي أنا فيه، الهوى سلطان، مين يصدق، بضع ساعات في يوم ما، وحققت الأفلام الثمانية، أمس السبت 4 يناير 2025، إيرادات بلغت 5 ملايين و308 آلاف و805 جنيهات، وزعت على النحو التالي..

الدشاش

احتل فيلم الدشاش صدارة شباك التذاكر، وفاز بالمركز الأول محققا مليونا و923 ألفا و322 جنيها.

"الدشاش" تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، أحمد الرافعي.

الهنا اللي أنا فيه

وجاء في المركز الثاني فيلم الهنا اللي أنا فيه، محققا 988 ألفا و918 جنيها.

"الهنا اللي أنا فيه" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح.

بضع ساعات في يوم ما

وحصل فيلم "بضع ساعات في يوم ما" على المركز الثالث، بعد تحقيقه 924 ألفا و43 جنيها.

الفيلم تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة هشام ماجد، أحمد السعدني، هنا الزاهد، محمد سلام، مي عمر، أسماء جلال، مايان السيد، محمد الشرنوبي.

الحريفة 2

وذهب المركز الرابع لفيلم الحريفة 2- الريمونتادا، والذي حقق 822 ألفا و117 جنيها.

الحريفة 2 تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعيد، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، محققا 443 ألفا و244 جنيها.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" تأليف محمد الحسيني وشاركه الكتابة مخرج الفيلم خالد منصور، إنتاج رشا حسني ومحمد حفظي، بطولة عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سماء إبراهيم.

الهوى سلطان

وجاء فيلم الهوى سلطان في المركز السادس، محققا 102 ألف و719 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

المستريحة

ويأتي في المركز السابع فيلم المستريحة، وبلغ إيراداه 84 ألفا و868 جنيها.

فيلم المستريحة تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود.

مين يصدق

واحتل المركز الثامن والأخير فيلم مين يصدق، وحقق 19 ألفا و574 جنيها.

"مين يصدق" إخراج زينة أشرف عبدالباقي، بطولة يوسف عمر، جيدا منصور، أشرف عبدالباقي، شريف منير.