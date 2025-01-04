MBC 2 تعرض فيلم ليمبو لـ أمير المصري اليوم

في يومين.. إيرادات "الدشاش" تقترب من 5 ملايين جنيه

كتبت- منى الموجي:

تعرض قناة MBC 2 اليوم السبت 4 يناير 2025 فيلم ليمبو للفنان أمير المصري، وذلك بعد مشاركته في عدة مهرجانات عالمية وانطلاقه في دور العرض في فرنسا والمملكة المتحدة.

الفيلم نافس في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي، وخاض جولات في مهرجانات سينمائية عالمية حصل خلالها على العديد من الجوائز والترشيحات، كان أبرزها جائزة أفضل مخرج وسيناريو لبن شاروك، وجائزة أفضل ممثل رئيسي لأمير المصري ضمن جوائز بافتا اسكتلندا، 3 جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كما ترشح الفيلم كأفضل فيلم بريطاني خلال عام 2021 من بافتا البريطانية.

وفي سياق آخر، حضر أمير المصري جلسة حوارية خاصة بأعماله ومشواره الفني ضمن فوربس ميدل إيست في أبو ظبي.

ويعد أحدث أعمال أمير المصري فيلم In camera والذي تم عرضه في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 في قسم عروض خاصة خارج المسابقة. كما حصد ردود فعل إيجابية بالعرض الأول في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته الـ٥٧ ضمن مسابقة Proxima كما شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ضمن مسابقة Sutherland.

تدور أحداث فيلم In Camera حول ممثل شاب يمر بسلسلة من تجارب التمثيل الفاشلة، باحثاً عن فرصة لتحقيق حلمه، لكنه يواجه رفضاً مستمراً، مما يدفعه لخوض رحلة لاكتشاف دوره الجديد في الحياة. الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولته إلى جانب أمير المصري كل من نبهان رضوان، روري فليك بيرن.