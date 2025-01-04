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في 3 أيام.. إيرادات "الدشاش" للنجم محمد سعد تتجاوز 7 ملايين جنيه

01:39 م السبت 04 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش (1)_15
  • عرض 8 صورة
    العرض الخاص من فيلم الدشاش (2)_8
  • عرض 8 صورة
    العرض الخاص لفيلم الدشاش
  • عرض 8 صورة
    محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش (1)
  • عرض 8 صورة
    فيلم الدشاش
  • عرض 8 صورة
    النجم محمد سعد في الدشاش
  • عرض 8 صورة
    بوستر الدشاش
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كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي فيلم الدشاش يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، والذي يعود من خلاله النجم محمد سعد للسينما بعد غياب 6 أعوام تقريبا.

وحقق الفيلم الجمعة 3 يناير يومه الثالث بـ"السينمات" إيرادا بلغ 2 مليون و574 ألفا و529 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام 7 ملايين و180 ألفا و261 جنيها.

وكان أبطال وصناع الفيلم احتفلوا به في عرض خاص أقيم مساء الأربعاء 1 يناير في مول مصر. "الدشاش" تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، نسرين طافش، نسرين إمام، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

يُذكر أن أخر مشاركات محمد سعد في السينما كانت من خلال فيلم "الكنز 2" الذي عُرض في 2019، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج شريف عرفة، بطولة: أمينة خليل، سوسن بدر، أحمد حاتم، محمد رمضان، روبي، عباس أبو الحسن، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي.

الدشاش إيرادات الدشاش محمد سعد زينة نسرين طافش الكنز سامح عبدالعزيز
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