بالفيديو.. ليلى علوي تكشف عن كواليس جديدة من فيلم "المستريحة"

كتب-مؤمن سعد:

نشرت الفنانة ليلى علوي فيديو من كواليس تصوير فيلمها "المستريحة"، وذلك عبر حسابها الشخصي إنستجرام، وعلقت علية قائلة: من كواليس تصوير فيلم المستريحة، منتظرة أرائكم على الفيلم، الآن في جميع دور العرض في مصر والدول العربية.

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي طالبها بمزيد من الأعمال السينمائية والكوميدية.

الفيلم من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح. ويشارك ببطولته كل من محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، عمرو وهبة.

وتدور أحداث فيلم "المستريحة" حول محتالة شهيرة تدعى شاهيناز المرعشلي تعود بعد عشرين عامًا من الهروب إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، لتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها، وتجمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

من ناحية أخرى، أحيت الفنانة ليلى علوي، الذكرى الرابعة لوفاة المؤلف الكبير الراحل وحيد حامد، إذ رحل عن عالمنا في 2 يناير 2021.

ونشرت ليلى، صورة للراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"وحيد حامد مكانه محفوظ في قلوبنا وكتاباته اللي هتعيش العمر كله عميقة وممتعة لكل المشاهدين على جميع المستويات وحاضر دائما في أذهاننا".