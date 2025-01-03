في يومين.. إيرادات "الدشاش" تقترب من 5 ملايين جنيه

"الدشاش" يقترب من 3 ملايين جنيه في يومه الأول بـ"السينمات"

إيرادات الأربعاء.. "الدشاش" الأول و"الهنا اللي أنا فيه" في المركز

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي فيلم الدشاش يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، والذي يعود من خلاله النجم محمد سعد للسينما بعد غياب 6 أعوام تقريبا.

وحقق الفيلم في يومه الثاني بـ"السينمات" إيرادا بلغ مليونا و634 ألفا و918 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 4 ملايين و605 آلاف و732 جنيها.

وكان أبطال وصناع الفيلم احتفلوا به في عرض خاص أقيم مساء الأربعاء 1 يناير في مول مصر. "الدشاش" تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، نسرين طافش، نسرين إمام، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

يُذكر أن أخر مشاركات محمد سعد في السينما كانت من خلال فيلم "الكنز 2" الذي عُرض في 2019، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج شريف عرفة، بطولة: أمينة خليل، سوسن بدر، أحمد حاتم، محمد رمضان، روبي، عباس أبو الحسن، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي.