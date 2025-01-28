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بحضور تارا عماد وعمر الشناوي.. بدء العرض الخاص لفيلم "لأول مرة"

09:33 م الثلاثاء 28 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    المخرج جون إكرام وأمير صلاح الدين
  • عرض 15 صورة
    تارا عماد بطله فيلم لأول مرة على الريد كاربت
  • عرض 15 صورة
    أمير صلاح الدين وجون إكرام
  • عرض 15 صورة
    تارا عماد بطله فيلم لأول مرة في تصريحات صحفية
  • عرض 15 صورة
    أمير صلاح الدين وصناع فيلم لأول مرة
  • عرض 15 صورة
    تارا عماد بطله فيلم لأول مرة في تصريحات لوسائل الإعلام
  • عرض 15 صورة
    تارا عماد بطله فيلم لأول مرة
  • عرض 15 صورة
    جون إكرام مخرج فيلم لاول مرة
  • عرض 15 صورة
    رانيا منصور وابنتها
  • عرض 15 صورة
    عمر الشناوي بطل فيلم لأول مرة
  • عرض 15 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 15 صورة
    عمر الشناوي بطل فيلم لأول مرة
  • عرض 15 صورة
    عمر الشناوي
  • عرض 15 صورة
    تارا عماد بطله فيلم لأول مرة على السجادة الحمراء
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كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

بدء منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "لأول مرة"، في إحدى سينمات 6 أكتوبر، وذلك قبل عرضه بدور العرض السينمائي غدا الأربعاء.

وتوافد أبطال وصناع فيلم "لأول مرة" على "الريد كاربت" للعرض الخاص من الفيلم، أبرزهم الفنانة تارا عماد، الفنان عمر الشناوي، الفنانة رانيا منصور وابنتها، وغيرهم.

يقدم الفيلم تجربة سينمائية تتناول الصراعات النفسية والدرامية التي تنشأ في العلاقات الزوجية. تدور أحداث الفيلم حول خالد وغادة، يعيشان قصة حب سعيدة تتحول فجأة إلى جحيم عندما يكتشف خالد سراً خطيراً ويقرر مواجهة زوجته به، ما يشعل ليلة مليئة بالشك والعنف والاتهامات المتبادلة بالخيانة.

فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، ومن تأليف محمد عبدالقادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).

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العرض الخاص لفيلم لأول مرة فيلم لأول مرة تارا عماد عمر الشناوي أبطال فيلم لأول مرة على الريد كاربت
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