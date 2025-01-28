الأربعاء.. أبطال وفريق فيلم "6 أيام" في جلسة نقاشية بسينما "زاوية"

كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة سينما "زاوية"، عن استضافة فريق عمل فيلم "6 أيام" ضمن برنامجها الأسبوعي، وذلك بعد عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائي وتحقيقه نجاحًا كبيرًا.

ونشرت الصفحة الرسمية لسينما "زاوية" على "إنستجرام"، الملصق الدعائي وكتبت: "انتظروا فريق عمل فيلم 6 أيام في مناقشة بمناسبة بداية عرضه في زاوية ابتداءً من يوم الأربعاء القادم، سيضم النقاش كل من المخرج كريم شعبان، الكاتب وائل حمدي، وأفراد من فريق عمل الفيلم، سيبدأ النقاش بعد عرض الفيلم الساعة 7 مساء يوم الأربعاء 29 يناير".

تدور أحداث فيلم "6 أيام" في إطار درامي، حول يوسف وعالية يلتقيان بعد عدة سنوات من الفراق الذي فرض عليهما لظروف قهرية، وتجمع الصدفة بينهما مرة أخرى، بعد أن اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته، ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد مالك، آية سماحة، مالك عماد، أحمد عزت، تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان.

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