إيرادات السبت.. "6 أيام" الثاني و"الهنا اللي أنا فيه" في المركز الثالث

إيرادات الخميس.. "الدشاش" الأول و"6 أيام" في المركز الثاني

إياد نصار لـ"مصراوي": أقدم الكوميديا في "من أيام الجيزة" وأحضر "الأرض السوداء"

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 10 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الدشاش، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، الحريفة 2، الهنا اللي أنا فيه، الهوى سلطان، مين يصدق، بضع ساعات في يوم ما، سنووايت، 6 أيام، سكر 2، وحققت أمس السبت 25 يناير، إيرادات بلغت 4 ملايين و894 ألفا و139 جنيها، وزعت على النحو التالي..

الدشاش

احتل فيلم الدشاش صدارة شباك التذاكر، وفاز بالمركز الأول محققا مليونا و380 ألفا و276 جنيها.

"الدشاش" تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، أحمد الرافعي.

6 أيام

فاز بالمركز الثاني فيلم 6 أيام، بعد تحقيقه 869 ألفا و849 جنيها.

"6 أيام" تأليف وائل حمدي، إخراج كريم شعبان، بطولة أحمد مالك، آية سماحة.

الهنا اللي أنا فيه

وجاء في المركز الثالث فيلم الهنا اللي أنا فيه، محققا 759 ألفا و723 جنيها.

"الهنا اللي أنا فيه" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح.

الحريفة 2

وذهب المركز الرابع لفيلم الحريفة 2- الريمونتادا، والذي حقق 712 ألفا و729 جنيها.

الحريفة 2 تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعيد، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة.

بضع ساعات في يوم ما

وحصل فيلم "بضع ساعات في يوم ما" على المركز الخامس، بعد تحقيقه 683 ألفا و806 جنيهات.

الفيلم تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة هشام ماجد، أحمد السعدني، هنا الزاهد، محمد سلام، مي عمر، أسماء جلال، مايان السيد، محمد الشرنوبي.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، محققا 406 آلاف و705 جنيهات.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" تأليف محمد الحسيني وشاركه الكتابة مخرج الفيلم خالد منصور، إنتاج رشا حسني ومحمد حفظي، بطولة عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سماء إبراهيم.

سكر 2

وفي المركز السابع يأتي الجزء الثاني من فيلم سكر "سكر.. سبعبع وحبوب الخرزيز" بعد تحقيقه 57 ألفا و404 جنيهات.

"سكر.. سبعبع وحبوب الخرزيز" سيناريو وحوار هبة مشاري حمادة، إخراج تامر المهدي، بطولة ماجدة زكي، حلال الترك، محمد ثروت، ياسمينا العبد، معتز هشام.

الهوى سلطان

وجاء فيلم الهوى سلطان في المركز الثامن، محققا 20 ألفا و118 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

سنووايت

وفاز فيلم سنووايت بالمركز التاسع، وحقق 2054 جنيها.

"سنووايت" تأليف وإخراج تغريد عبدالمقصود، بطولة مريم شريف، نهال نبيل، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم ظهر بعضهم كضيف شرف، بينهم: كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد جمعة وصفوة.

مين يصدق

واحتل المركز العاشر والأخير فيلم مين يصدق، وحقق 1475 جنيها.

"مين يصدق" إخراج زينة أشرف عبدالباقي، بطولة يوسف عمر، جيدا منصور، أشرف عبدالباقي، شريف منير.