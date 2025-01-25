إياد نصار لـ"مصراوي": أقدم الكوميديا في "من أيام الجيزة" وأحضر "الأرض السوداء"

إيرادات الخميس.. "الدشاش" الأول و"6 أيام" في المركز الثاني

كتبت- منى الموجي:

يواصل النجم إياد نصار تصوير دوره في مسلسل "ظلم المصطبة" الذي من المقرر أن يشارك به ضمن مسلسلات رمضان 2025، وتشاركه البطولة النجمة ريهام عبدالغفور.

وقال إياد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "استنوني في (ظلم المصطبة) في رمضان مع هاني خليفة، وبعد رمضان لأول مرة بقدم كوميدي من خلال فيلم (من أيام الجيزة) وبنحضر فيلم (الأرض السوداء) مع بيتر ميمي وكريم عبدالعزيز".

مسلسل "ظلم المصطبة" مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، بسمة، أحمد عزمي، أحمد عبدالحميد، محمد السويسي، قصة أحمد فوزي صالح، وإخراج هاني خليفة.

وكان أحدث ظهور لـ إياد نصار في حفل جوائز Joy Awards 2025، الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وعنه قال لـ"مصراوي": "حفل مبهج ومبسوط ومستمتع بالأجواء".