بطولة تارا عماد وعمر الشناوي.. إطلاق إعلان فيلم "لأول مرة"

كتبت- منى الموجي:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "لأول مرة" البرومو الدعائي الرسمي، قبل أيام من عرضه للجمهور في دور العرض السينمائي.

يعكس الإعلان الرسمي للفيلم التوترات التي يتعرض لها الزوجان، إذ يظهر العديد من المشاهد المثيرة التي تتناول خلافات حادة بين الأزواج، كما يتضمن لقطات لاتهامات بالخيانة على خلفية اكتشاف زوج إصابته بـ الإيدز، ما يضيف بعدًا دراميًا شائكًا للأحداث.

يضم الإعلان مشاهد تعبر عن العنف الزوجي، سواء من خلال أصوات المشاجرات في الخلفية أو من خلال إحدى اللقطات التي تظهر فيها رانيا منصور في حالة يبدو أنها نتيجة تعرضها للضرب.

يقدم الفيلم تجربة سينمائية تتناول الصراعات النفسية والدرامية التي تنشأ في العلاقات الزوجية. تدور أحداث الفيلم حول خالد وغادة، يعيشان قصة حب سعيدة تتحول فجأة إلى جحيم عندما يكتشف خالد سراً خطيراً ويقرر مواجهة زوجته به، ما يشعل ليلة مليئة بالشك والعنف والاتهامات المتبادلة بالخيانة.

فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، ومن تأليف محمد عبدالقادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).